Internautas apontam que Maria, do BBB, agrediu colega, podendo ser expulsa da casa

247 - Maria está sendo bastante criticada nas redes sociais pelo público do BBB 22 (Globo) por sua atitude com Arthur Aguiar durante o jogo da discórdia desta noite de terça-feira (7). A cantora é acusada de "agressão" por alguns internautas, que apontaram que o modo que a sister colou a placa de velcro na testa de Arthur foi mais forte o que o comum. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O fato se tornou um dos Assuntos do Momento no Twitter nesta madrugada de terça (8). A palavra "ridícula" também estava entre as mais comentadas, já que a atriz Sophia Abrahão, 30, usou o termo para definir Maria por sua colocação.

"Nossa que isso Maria? Ridícula! Precisava desse murro na cabeça do Arthur?", escreveu a artista em um dos tuítes. "Se o Arthur colocasse a placa na cabeça da Maria da mesma forma que ela colocou na dele, seria agressão NA CERTA", opinou outro internauta.

