Internautas aprovam medidas no começo do governo Lula, indicam postagens

247 - Internautas elogiaram as soluções anunciadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Usuários fizeram postagens e citaram alternativas como aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 e isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 2.640.

Os reajustes de 25% a 200% nas bolsas de estudos para pesquisadores no Brasil e a diminuição de alertas de desmatamento na Amazônia foram lembrados por vários perfis do Twitter.

Usuários repercutiram ainda o anúncio feito por Lula nessa quarta-feira (15), em Sergipe, de que o governo pretende reativar mais de 14 mil obras paradas atualmente.

De acordo com números divulgados pela Genial/Quaest na última terça-feira (14), a maioria dos entrevistados aprova o atual governo.

Faz o L. São apenas 45 dias de Governo Lula. pic.twitter.com/cFOgVTFIIb — Julio Sosa 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@profsosa13) February 17, 2023

FAZ O L: Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 a partir de maio e aumento da isenção de IR para R$ 2.640. O presidente afirmou que o valor da isenção do Imposto de Renda vai subir progressivamente até R$ 5 mil. #JornalNacional pic.twitter.com/QYemymUX3d — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 17, 2023

Faz o L porque estamos trabalhando sem folga na reconstrução do Brasil. pic.twitter.com/vaoM9ixMVo — Helder Salomão (@heldersalomao) February 16, 2023

O Brasil não pode mais esperar e o nosso povo tem pressa!



Em 45 dias de governo Lula, olha quantas mudanças e melhorias já estamos vivendo. A reconstrução do país já começou!



Faz o “L”! pic.twitter.com/cqyrw9SiNd — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) February 15, 2023

FAZ O L porque o presidente Lula vai AUMENTAR em 40% os valores das bolsas de mestrado e doutorado. Nosso governo valoriza e investe em educação! — Helder Salomão (@heldersalomao) February 15, 2023

É a diferença de fazer o L e fazer arminha...

Faz o L aí com alegria. pic.twitter.com/ui2aQDwbQw — Corrente do Bem🇧🇷 (@corrente_clara) February 16, 2023

