Internautas aproveitam operação da PF contra plano golpista e detonam Aécio Neves

247 - Internautas massacraram o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e lembraram que o tucano questionou o resultado da eleição presidencial de 2014, quando ele perdeu para a então candidata Dilma Rousseff (PT) por 51,64% (54,5 milhões de votos) a 48,36% (51 milhões) no segundo turno. Perfis nas redes sociais fizeram a recordação em um contexto no qual a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), para identificar e punir os envolvidos em um plano de golpe no Brasil. A PF tem Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados como os principais alvos.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o deputado Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais. "Não vamos esquecer nunca que Aecinho, o playboy, deu início ao processo de golpe no Brasil", afirmou o petista.

Outro perfil nas redes sociais escreveu: "Aécio é o embrião do caos, foi quem ligou a chocadeira que chocou a serpente". "Sim, começa com Aécio... O que veio depois disso, todos sabem", postou outra pessoa.

Sobre a operação da PF, investigadores apontaram que o plano golpista previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Bolsonaro.

As investigações apontaram que, no entorno do ex-mandatário, havia seis núcleos formados por bolsonaristas que defendiam uma ruptura institucional. De acordo com a PF, um documento com argumentação golpista na sede do PL, em Brasília (DF), estava na sala Bolsonaro, que já está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do ano passado por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

