Internautas cobram a prisão de Bolsonaro após a PF apontar envio de dinheiro ilegal para o exterior

247 - Internautas cobraram a prisão de Jair Bolsonaro (PL) após a Polícia Federal (PF) afirmar que o ex-mandatário enviou dinheiro ao exterior enquanto aguardava as articulações para um golpe de Estado no Brasil.

Perfis nas redes sociais destacaram um trecho da conclusão da PF. "Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência no exterior", afirmou a corporação.

As investigações haviam apontado que a tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

-Bolsonaro enviou dinheiro ao exterior para aguardar o golpe.



'Evidencia-se que o então presidente, ao final do mandato, transferiu para os EUA todos os seus bens e recursos financeiros, ilícito"



