Internautas cobram transparência de gastos com o cartão corporativo: "tira o sigilo Jair"

O governo Jair Bolsonaro continua ignorando uma decisão do STF, que determinou a divulgação dos gastos com o cartão corporativo edit

247 - Internautas foram ao Twitter nesta terça-feira (17) cobrar de Jair Bolsonaro (PL) a retirada do sigilo dos gastos do cartão corporativo. O Superior Tribunal Justiça (STJ) julgará nesta quarta-feira (18) um recurso apresentado pelo jornal O Estado de S.Paulo contra a decisão do presidente do STJ, Humberto Martins, de suspender o acesso do periódico às despesas do cartão corporativo de Bolsonaro. O governo continua ignorando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em novembro de 2019, determinou a divulgação dos gastos com o cartão corporativo.

O Jair gasta e o Brasil paga! Como o próprio dizia na campanha, quem não deve, não teme. TIRA O SIGILO JAIR! — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 17, 2022

Nunca na história um presidente torrou tanto dinheiro público via cartão corporativo.



Enquanto a famiglia mafiosa de Bolsonaro vive na mamata, o povo paga 700 reais na cesta básica, 130 no botijão de gás e 8 reais na gasolina.



O Jair gasta, o Brasil paga. TIRA O SIGILO JAIR! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 17, 2022

Bolsonaro tem promovido uma verdadeira farra com o cartão corporativo. Gastos recordes e em sigilo tem onerado os cofres públicos a um presidente que trabalha menos que um estagiário. Te parece justo?



JAIR GASTA O BRASIL PAGA

TIRA O SIGILO JAIR pic.twitter.com/mNhMeroi1y — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) May 17, 2022

Hoje o STJ vai julgar o processo sobre os gastos de Bolsonaro no cartão corporativo. Por que Bolsonaro quer tanto esconder como ele gasta o dinheiro público?



JAIR GASTA O BRASIL PAGA

TIRA O SIGILO JAIR — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 17, 2022

Enquanto o povo tá na fila do osso,

O JAIR GASTA E O BRASIL PAGA

e impõe sigilo.

TIRA O SIGILO JAIR ! pic.twitter.com/m1Gqt3UZqk — IvNobrega (@NobregaIvana) May 17, 2022

🔴👀Tira o sigilo Jair!

▶️Governo Bolsonaro coloca sigilo em 23% dos custos de viagens, maior proporção da história https://t.co/Hdy8pj8vHM — Rubens Otoni (@RubensOtoni) May 17, 2022

Durante os governos do PT foi criada a Lei de Acesso a Informação e está sendo durante o governo q se diz contra corrupção q os gastos com cartão corporativo estão batendo recordes e sendo colocado sob sigilo de 100 anos. Jair gasta o Brasil paga e passa fome!

TIRA O SIGILO JAIR — Deputado Marcon (@depmarcon) May 17, 2022

Cartão corporativo

Roubalheira do MEC

Contratos da COVAXIN

Pedidos de acesso à LAI

Até o CARTÃO DE VACINAÇÃO



Nesse governo TUDO É SIGILOSO



TIRA O SIGILO JAIR — tesoureiro (@tesoureiros) May 17, 2022

🗣️🗣️Em março Bolsonaro gastou 6 SALÁRIOS MÍNIMOS POR HORA em gastos do cartão corporativo. Sim. Você leu direito. Por hora.



E o brasileiro não consegue saber em que foi gasto porque o bolsonaro colocou 100 anos de sigilo!!



TIRA O SIGILO JAIR

JAIR GASTA O BRASIL PAGA pic.twitter.com/5lfQBvlW38 — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) May 17, 2022

ATENÇÃO GALERA QUE HOJE VAMO DE DOBRADINHA:



1⃣ JAIR GASTA O BRASIL PAGA

2⃣ TIRA O SIGILO JAIR



🐺🐺 Comentem com esses dois textos!



Objetivo é aparecer lá na nuvem de tag da Fátima e mostrar pro Brasil como o Bolsonaro é marajá! 🤭



VALENDO! pic.twitter.com/tZD1DLYVDU — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) May 17, 2022

