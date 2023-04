Internautas colocam em xeque Patrícia Poeta e relembram que não é a primeira vez que apresentadora destrata Manoel Soares

Apoie o 247

247 - O episódio envolvendo Patrícia Poeta cortando ao vivo seu colega Manoel Soares, durante o programa Encontro desta segunda-feira (3), tem gerado diversas repercussões, principalmente no Twitter.

Poeta divulgou uma declaração ao pedir desculpas pelo fato argumentando que tal episódio foi mera ‘casualidade’. “

No entanto, nas redes, episódios em que Patrícia corta Manoel foram resgatados, colocando em xeque a justificativa da causalidade.

Em diversas ocasiões Patrícia cortou o apresentador e demonstrou que definitivamente não existe ali um clima de companheirismo esperado para um programa de entretenimento, como no episódio ocorrido em setembro de 2022: Patrícia voltou a ser detonada nas redes sociais ao não dar espaço para que o colega se despedisse do público no encerramento do programa. A apresentadora se despediu, se dirigiu a Kell Smith, convidada do dia, e o jornalista passou batido. Na sequência, conduziu a atração para o fechamento.

Na ocasião, a imagem de Manoel chegou a aparecer na tela, mas ele não conseguiu falar nada. "Vamos encerrar então? Aquela saideira? Pode cantar a música Mudei? Pode ser? Kell Smith para você, aqui no Encontro. Uma boa semana para todos nós", completou a apresentadora, dando início a uma nova enxurrada de críticas nas redes sociais.

Assisti o vídeo do suposto climão entre a Patricia Poeta e Manoel Soares e decidi refazer uma busca rápida no google. Então… pic.twitter.com/VV8Kq2sUlA — Roger Cipó 🤴🏾 (@rogercipo) April 3, 2023

Reveja a cena:

A Patrícia Poeta não foi mal educada, ela foi racista. pic.twitter.com/mSpCptE6Ek — Beta Bastos (@roberta_bastoss) April 3, 2023

