Internautas comemoram geração de empregos no Brasil e citam o presidente Lula

O país fechou 2023 com um saldo de postos de trabalho acima do esperado pelos mercados edit

247 - Internautas comemoraram nas redes sociais as estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com as estatísticas, o Brasil fechou 430.159 vagas formais de trabalho em dezembro, mais do que o esperado pelos mercados. O ano de 2023 fechou com saldo acumulado positivo de quase 1,5 milhão de empregos.

Entre os setores econômicos, todos tiveram criação líquida de vagas no acumulado do ano passado, e a maior alta do emprego formal aconteceu nos Serviços, com saldo positivo de 886.256 postos de trabalho.

O governo Lula tem uma agenda focada no aumento do poder de consumo dos brasileiros, retomada dos direitos sociais e do papel de empresas públicas na industrialização, que implica na geração de empregos e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

