Internautas criticam a corrupção no governo Bolsonaro e "Jair Cashback" vai para os assuntos mais comentados do Twitter

247 - O termo "Jair Cashback" entrou nesta sexta-feira (2) para o primeiro lugar no ranking dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, o chamado Trending Topics. A expressão Cashback, que significa "dinheiro de volta", ficou no TT após denúncias do fechamento de contratos do governo federal com empresas sem licitação e com o destino de parte da verba à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) por meio de doações.

"É o Jair Cashback!! Ele paga em dinheiro público e recebe 1 parte em pix direto na conta dele!", escreveu um perfil no Twitter.

Um internauta postou: "é o Jair Cashback, maior programa de transferência de renda pro Planalto!!".

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) afirmou que "Jair Cashback é a forma do governo do Bolsonaro fazer uma rachadinha com um orçamento muito maior".

Outro usuário postou: "a grana do orçamento secreto rolando as rachadinhas viraram rachadonas, agora é a hora do Jair Cashback receber tudo em dobro com 100 anos de sigilo".

Piquet recebeu 6 milhões de DINHEIRO PÚBLICO e doou R$ 500 mil pro Bolsonaro. Agora outro empresário golpista recebe R$ 2 milhões de DINHEIRO PÚBLICO e doa R$ 350 mil pro Bolsonaro.



É o JAIR CASHBACK!! Ele paga em dinheiro público e recebe 1 parte em pix direto na conta dele! September 2, 2022

É o JAIR CASHBACK, maior programa de transferência de renda pro Planalto!!🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/4Q4Cm02TxZ — micdesart (@micdesart) September 2, 2022

O JAIR CASHBACK é a forma do governo do Bolsonaro fazer uma rachadinha com um orçamento muito maior. — MTST (@mtst) September 2, 2022

A grana do orçamento secreto rolando as RACHADINHAS viraram RACHADONAS, agora é a hora do JAIR CASHBACK receber tudo em dobro com 100 anos de SIGILO pic.twitter.com/2lQJoy8SH5 — 𝚎𝚞𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎𝚊𝚔𝚒 🆘 (@euonlineaki) September 2, 2022





