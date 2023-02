Internautas criticam Bolsonaro, Globo e se solidarizam com Moraes: "o bolsonarismo só mostra desespero e picaretagem genuína"

Apoie o 247

247 - Usuários do Twitter criticaram o plano de Jair Bolsonaro (PL) para dar um golpe de estado. O objetivo do ex-ocupante do Planalto seria conseguir falas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e que pudessem comprometer o juiz.

O deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) afirmou que "o Globo traz uma cronologia da conspiração chamada de Tabajara pelo ministro Alexandre de Moraes, e que envolveu Daniel Silveira, Bolsonaro e Marcos do Val". "Assim como nos complôs anteriores, as digitais de Bolsonaro aparecem na esparrela", escreveu.

"O bolsonarismo só mostra desespero e picaretagem genuína", disse um perfil.

"A picaretagem do bolsonarismo não tem fim", escreveu o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ).

O jornalista Palmério Doria escreveu uma mensagem de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o jornalista, o juiz "avisa que as investigações estão chegando nos financiadores do Golpe de Estado, localizados entre a elite que o namorou durante os quatro anos, formando um exército de zumbis por meio das redes". "As conexões internacionais também estão na mira".

Assim como nos complôs anteriores, as digitais de Bolsonaro aparecem na esparrela @OGloboPolitica https://t.co/o4ASV9IFxB pic.twitter.com/yuaK2rTFH2 February 3, 2023

CARA DE PAU! Marcos do Val disse na CNN que vai pedir afastamento de Alexandre de Moraes dos inquéritos dos atos antidemocráticos. Se era esse o plano três patetas, o bolsonarismo só mostra desespero e picaretagem genuína February 3, 2023

A picaretagem do bolsonarismo não tem fim. Depois de contar pelo menos três versões diferentes sobre a tentativa de golpe, agora Marcos do Val afirma na CNN que vai pedir afastamento de Alexandre de Moraes dos inquéritos dos atos antidemocráticos. É desespero que chama? — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) February 3, 2023

O ministro Alexandre de Moraes avisa que as investigações estão chegando nos financiadores do Golpe de Estado, localizados entre a elite que o namorou durante os quatro anos, formando um exército de zumbis por meio das redes. As conexões internacionais também estão na mira. — Palmério Dória (@palmeriodoria) February 3, 2023

