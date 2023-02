Internautas criticam Forças Armadas e repercutem denúncia feita pelo comandante do Exército

Usuários também citaram a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes sobre os atos golpistas. Veja as reações edit

247 - Internautas criticaram militares que ocuparam cargos no governo Jair Bolsonaro. Usuários repercutiram a denúncia feita pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, sobre interferência da gestão bolsonarista nas Forças Armadas.

O general também confessou que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República era "indesejada" pela maioria dos militares.

Perfis do Twitter citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que abriu um inquérito para investigar a atuação de militares nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Planalto e o STF.

O futuro presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Joseli Parente Camelo, elogiou a decisão do ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de abrir um inquérito para investigar o envolvimento de militares nos atos de 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em uma tentativa fracassada de golpe de estado.

Nos governos Lula, as Forças Armadas foram equipadas enquanto o desenvolvimento produtivo e a inovação eram estimulados. As compras governamentais na área de defesa serviram para fortalecer a cadeia produtiva da indústria brasileira e de serviços associados.



Bolsonaro não tem respeito nenhum pelas instituições! O general Tomás Paiva, atual comandante do Exército, enumerou diversas interferências políticas que desgastaram as relações nos quartéis. E isso nas Força Armadas, que aparentemente ele tinha tanto apreço. ABSURDO! #Equipe February 28, 2023

Alexandre de Moraes fixa responsabilidade do STF para julgar militares envolvidos na tentativa de golpe. Decisão se alinha com pedido da PF para investigar policiais militares e depoimentos de PMs que indicam omissão ou atuação de membros do Exército. SEM ANISTIA!!! — Ivan Valente (@IvanValente) February 27, 2023

Acho errado falarmos sobre "politização" das forças armadas. O termo correto deveria ser "partidarização".



Pq é isso que ocorre hoje!



As três forças, hoje, atuam como um partido!



Elegem bancada, negociam cargos e verbas, participam de governos e até mesmo fazem oposição! — Cleber SEM ANISTIA Lourenço (@ocolunista_) February 28, 2023

A cúpula das forças armadas apóiam julgamento de militares no STF, e Alexandre Moraes acerta mais uma!! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/sJIgqv2nLr — Jani valverde⭐♥️💐🥰Petista e Lulista.⭐♥️🤩,. (@JANI_VALVERD) February 28, 2023

Militares têm que ficar fora da política! O Brasil é um país democrático e as Forças Armadas NÃO têm a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional. — Zarattini (@CarlosZarattini) February 25, 2023

