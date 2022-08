Internautas criticam Jair Renan Bolsonaro após acusações de tráfico de influência: "a quadrilha aparelho o Estado"

Políticos de partidos diferentes repercutiram as informações de que, segundo a PF, a Abin atrapalhou investigações sobre o filho de Jair Bolsonaro edit

247 - Internautas foram nesta terça-feira (30) aio Twitter criticar Jair Renan Bolsonaro após a informação de que, segundo a Polícia Federal (PF), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) interferiu na investigação sobre a suspeita de tráfico de influência pelo filho de Jair Bolsonaro (PL).

"A quadrilha aparelho o Estado", escreveu o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP).

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) disse que a PF revelou "mais uma interferência para limpar a barra de um filho do presidente!".

De acordo com o deputado federal José Guimarães (PT-CE), as informações de investigadores mostraram "o Estado aparelhado pela 'família de bem' que nega a corrupção a todo custo". "A quem eles enganam?", questionou o parlamentar.

A líder indígena Sonia Guajajara reforçou que, "em menos de 24h", foram dois escândalos envolvendo a familícia de Bol$onaro!". Além do suposto tráfico de influência, quase metade do patrimônio em imóveis da família de Jair Bolsonaro (PL) foi comprada nos últimos trinta anos com dinheiro em espécie.

Outro internauta escreveu: "por isso não tem corrupção no governo, tudo é abafado".

🚨 URGENTE! BOMBA! A CBN informa que a Polícia Federal apontou em relatório que a ABIN INTERFERIU nas investigações realizadas contra JAIR RENAN BOLSONARO por possível tráfico de influência.



Mais um escândalo: a Polícia Federal concluiu que a ABIN, serviço secreto brasileiro, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro para prevenir "riscos à imagem" do presidente! É mais uma interferência para limpar a barra de um filho do presidente! August 30, 2022

Em menos de 24h, dois escândalos envolvendo a familícia de Bol$onaro!



