Internautas criticam Nelson Piquet e lembram o caso das joias

247 - Internautas criticaram o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet por ter escondido joias em sua casa a pedido feito por Jair Bolsonaro (PL), que entregou os materiais avaliados em R$ 500 mil à Caixa Econômica no começo deste mês.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Outras joias não estavam com Piquet, mas eram de Bolsonaro, e foram avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões. Iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em outro pacote de joias tinham produtos estimados em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino.

Bolsonaro falou sobre as joias no começo deste mês, em depoimento à Polícia Federal, em Brasília (DF). Policiais federais investigam e enviarão as conclusões ao Ministério Público, que decidirá se denuncia ou não os envolvimentos na aquisição ilegal das joias.

Jóias ROUBADAS pelo LADRÃO DE JÓIAS:

Um único kit. R$ 16.000.000,00

Relógio que o LADRÃO DE JÓIAS escondeu na fazenda do laranja do Piquet: R$ 500.000,00

Quer mesmo continuar falando em valores e em HONESTIDADE, vereador??? https://t.co/vVHy0UnoqM April 12, 2023

O amor de piquet e bozo. Contrato, doação, joias e carrão: o que une Bolsonaro e Piquet | Nexo Jornal https://t.co/milCIWY73Z — Zé Luiz (@zeluizlhesdiz) April 12, 2023

[Estão na fazenda de Piquet?] Após três meses de buscas, Presidência ainda não encontrou 83 móveis do Alvorada. No início do ano, curadoria das residências oficiais identificou que 261 móveis haviam desaparecido (O Globo) — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) April 12, 2023

O empréstimo do carro de luxo se soma a outros favores de Piquet a Bolsonaro. E desperta a atenção pública para a relação dos dois, especialmente pelo fato de o tricampeão mundial ter fechado um contrato público federal quando o governo era comandado pelo ex-capitão do Exército — #LULA e PonTo final. (@tarlouze) April 12, 2023

