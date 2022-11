Internautas criticam o governo Bolsonaro e 'tchau querido' bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o governo Jair Bolsonaro (PL) e a expressão "tchau querido" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter na noite desta sexta-feira (11).

"A pauta agora é o auxílio de R$ 600 e Salário Mínimo com aumento real, o resto é jogo baixo do adversário derrotado. Tchau querido", disse uma pessoa.

"O pobre é bem maior que imaginamos. Tchau querido", escreveu outra pessoa.

>>> Wellington Dias: 'PEC da Transição terá responsabilidade com as contas públicas'

Um internauta escreveu: "o mercado preocupado com o pobre podendo gastar? Investimento em menos favorecidos aquece as vendas. O que deveria preocupar esses urubus são 700 mil pessoas que morreram de covid e nunca mais vão consumir nada. Tchau querido. As Forças Armadas, para variar, fazendo papelão".

Outro usuário questionou: "os pobres já estão sabendo que a equipe do Lula no Congresso tá lutando para manter o auxílio de 600 reais enquanto os políticos do Bolsonaro estão tentando atrapalhar?".

"Mesmo com a compra de votos, toda a máquina do Estado, as mentiras tu foi vencido nas urnas! Tchau querido, ou melhor, tchau genocida!", afirmou uma pessoa.

O relatório do Ministério da Defesa constatou: NÃO HOUVE FRAUDES NAS ELEIÇÕES. Agora, grupos golpistas estão desarticulados definitivamente!



A pauta agora é o AUXÍLIO DE R$600 e Salário Mínimo com aumento real, o resto é jogo baixo do adversário derrotado.



TCHAU QUERIDO pic.twitter.com/KBOIJogHbL — Paula Maassai (@AcordePaula) November 11, 2022

O DESESPERO DO BOLSONARO E NÃO ACEITAÇÃO DELE EM ENTREGA A FAIXA P/ LULA SÓ MOSTRA QUE O PODRE E BEM MAIOR QUE IMAGINAMOS



TCHAU QUERIDO pic.twitter.com/mSUOQHkEnp — pau mandado da Tebet 🌵💙🐝 (@Myk_l_) November 11, 2022

O mercado preocupado com o pobre podendo gastar? Investimento em menos favorecidos aquece as vendas. O que deveria preocupar esses urubus são 700 mil pessoas que morreram de covid e nunca mais vão consumir nada. Tchau querido. As Forças Armadas, para variar, fazendo papelão. pic.twitter.com/y1G5AhK1ej — Bolsonaro Nunca Mais (@armandospzl) November 11, 2022

Os pobres já estão sabendo que a equipe do Lula no Congresso tá lutando para manter o auxílio de 600 reais enquanto os políticos do Bolsonaro estão tentando atrapalhar? — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) November 10, 2022

NEM DEUS ME tira da presidência, disse o pestilento!

Pois então,mesmo com a compra de votos, toda a máquina do Estado,as mentiras tu foi vencido nas urnas!

TCHAU QUERIDO, ou melhor, tchau genocida! pic.twitter.com/Z9HMqugMev — Claudia (@Cro_thom) November 11, 2022

