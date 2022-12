Internautas criticam o terrorismo bolsonarista e 'Rio Centro' vai ao TT

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas lembraram o terrorismo bolsonarista que aconteceu nos últimos dias, criticaram Jair Bolsonaro (PL) e subiram a expressão "Rio Centro" no Trending topic (tópico de tendência) no Twitter. "Os terroristas são os mesmo de sempre", disse um internauta. "Os mesmo que explodiam bancas de jornais, planejaram explodir o Rio Centro e até mesmo quartéis", acrescentou.

Outro perfil escreveu: "sob o olhar complacente das forças de segurança desse fim de governo dia 12 um bando aterrorizou a capital do país".

O ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz conbrou investigações. "Ninguém faz ato terrorista sozinho".

Rio Centro foi um atentado em 30 de abril de 1981, no bairro de Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Militares pretendiam explodir bombas no local e para acusar opositores de esquerda. Pelo menos uma das bombas explodiu e matou pelo menos dois militares. O caso ficou sem resolução.

No último final de semana, a Polícia do Distrito Federal prendeu o terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, preso depois de planejar explodir bomba próxima ao terminal no Aeroporto de Brasília (DF). Outro suspeito foi identificado como Alan Diego Rodrigues.

Os terroristas são os mesmo de sempre. Os mesmo que explodiam bancas de jornais, planejaram explodir o Rio Centro e até mesmo quartéis. December 25, 2022

Sob o olhar complacente das forças de segurança desse fim de governo dia 12 um bando aterrorizou a capital do país. Ninguém foi preso, logo, dobraram a aposta, seja falso ou não o artefato, estão usando técnicas de aproximação para tentaram um gasômetro ou um Rio Centro. pic.twitter.com/ryH3amoCcV December 24, 2022

A prisão de suspeito ( declarou ser bolsonarista) de colocar explosivo em um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília é gravíssimo.Merece profunda investigação. Ninguém faz ato terrorista sozinho.Qq semelhança com o atentado do Rio Centro não é mera coincidência. — Agnelo Queiroz (@AgneloQueiroz) December 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.