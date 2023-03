Internautas criticam Roberto Campos Neto e citam alta dos juros

O senador Humberto Costa(PT-PE), por exemplo, repercutiu a declaração do vencedor prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz sobre a taxa de juros edit

247 - Internautas criticaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em um contexto no qual a Selic, taxa básica de juros, de 13,75%, é motivo de críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus aliados, especialistas e pela sociedade civil.

O senador Humberto Costa (PT-PE) repercutiu a declaração do economista Joseph Stiglitz, de que a taxa de juros no Brasil representa uma "pena de morte" para a economia.

O Banco Central "independente" está claramente atuando contra a recuperação da economia. Campos Neto como bolsonarista não têm qualquer interesse que o Governo Lula repita o sucesso econômico de seus primeiros oito anos. #ForaCamposNeto — Ricardo Pereira (@ricardope) March 20, 2023

Um dos maiores economistas do mundo, Joseph Stiglitz denuncia a arbitrariedade da política monetária adotada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. pic.twitter.com/Veh2whgtCg March 20, 2023

STF intima Banco Central sobre comercialização ilegal do ouro. Juros altos não são única sujeira de Campos Neto! Gilmar Mendes acata ação para questionar origens de ouro comercializado no País. E o ouro que BC comprou escondido, Campos Neto? Tá sujo de sangue Yanomami? pic.twitter.com/PA25NwCJG9 — AnistiaNuncaMais🚩🇧🇷🇨🇺🇯🇴🇻🇳🇲🇿 (@terezandrade) March 20, 2023

