Internautas demonstram apoio a Moraes após ato bolsonarista em SP (vídeo)

247 - Internautas demonstram apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos golpistas na Corte. Perfis nas redes sociais reforçaram que o magistrado precisa continuar atento a possíveis manifestações pró-golpe.

"Uma vantagem do Xandão é que ele consegue entender as redes", escreveu um perfil na rede social. "Isso é excelente para quem precisa lidar com este ambiente. As redes são muito abandonadas pelo judiciário. É uma terra de ninguém. Alguém que entende o que está acontecendo pode lidar melhor com essa tragédia que é o ambiente digital no país".

Outra pessoa fez a seguinte postagem: "não tinha um cartaz sequer pedindo para as Forças Armadas fecharem o STF no ato de ontem do Bolsonaro. Vitória do Xandão, da justiça, da democracia". >>> Moraes alerta que forças democráticas não devem "baixar a guarda" após o ato de Bolsonaro

As redes são muito abandonadas pelo judiciário. É uma terra de ninguém. Alguém que entende o que está acontecendo pode lidar melhor com essa tragédia que é o… pic.twitter.com/W53c7O32uE

Não tinha um cartaz sequer pedindo para as Forças Armadas fecharem o STF no ato de ontem do Bolsonaro. Vitória do Xandão, da justiça, da democracia. continua após o anúncio February 26, 2024

'Não podemos baixar a guarda, dar uma de Bambam contra Popó; temos que ficar alertas e fortalecer a democracia', diz Moraes #SEMANISTIA pic.twitter.com/xvGbNLz9GX

