Internautas destacam perguntas sem resposta sobre caso Adélio e a fakeada em Bolsonaro

247 - Nas redes sociais, após o sucesso do documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, da TV 247, vários internautas destacaram perguntas sem respostas sobre o caso da suposta facada em Jair Bolsonaro em Juiz de Fora (MG) em 2018.

O documentário demonstrou todos os furos do episódio que foi usado na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.

Influenciado pelo documentário, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) protocolou nesta segunda-feira, 13, pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a suposta facada.

No Twitter, o chefe do canal Plantão Brasil, Thiago dos Reis, elogiou o documentário e afirmou que “tem de ser REABERTA a investigação da fakeada em Bolsonaro”.

Tem de ser REABERTA a investigação da fakeada em Bolsonaro.



BRILHANTE documentário do Joaquim de Carvalho no 247 COMPROVA por A+B que a facada é fake, Adélio não agiu sozinho, a dona do clube de tiro .38 MENTIU EM REDE NACIONAL e Carlos Bolsonaro conhecia Adélio!



BOMBA ATÔMICA! — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) September 13, 2021

Já o deputado federal Jorge Solla (PT-BA), ex-secretário de Saúde da Bahia e de Vitória da Conquista, lembrou que “o advogado de Adélio, que ninguém sabe quem pagou, virou seu curador, após declarado judicialmente inimputável por distúrbio psiquiátrico. Ele quem decide se Adélio pode delatar, por exemplo. Adélio pediu à irmã um novo advogado, releva Brasil 247, mas ela não teve como pagar”.

O advogado de Adélio, que ninguém sabe quem pagou, virou seu curador, após declarado judicialmente inimputável por distúrbio psiquiátrico. Ele quem decide se Adélio pode delatar, por exemplo. Adélio pediu à irmã um novo advogado, releva @brasil247, mas ela não teve como pagar. — Jorge Solla (@depjorgesolla) September 13, 2021

Veja outras repercussões:

Obrigado, Joaquim Carvalho por trazer o tema à tona e cobrar as devidas explicações q nunca foram dadas.



"Adélio Bispo só passou a atacar Bolsonaro após encontro com Carlos Bolsonaro em clube de tiro"https://t.co/aT1HkErLrg — Esquerdizador🚩 (@EsquerdizadorO) September 13, 2021

#DicaDeFilme

“Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”



Está disponível no YouTube o documentário sobre a farsa da “facada” em Bolsonaro usada para fugir dos debates e aumentar sua popularidade.

Uma importante produção audiovisual brasileira.https://t.co/nn7KN8JKXX — Iuri K. (@cinefilo_K) September 13, 2021

Já assistiu o Documentário “Uma Fakeada no Coração do Brasil”? As evidências e as falhas nas investigações do evento que fez Bolsonaro presidente do Brasil serão temas importantes para as eleições de 2022.

Assista! Compartilhe!https://t.co/030jKJZeeh

Spoilers do filme: irmã de Adélio diz que ele era AMIGO DE CARLOS BOLSONARO.



-Novos vídeos mostram que Adélio tentou atacar Bolsonaro antes, seguranças viram e O AJUDARAM



-Comprovado que Adélio e Carlos se conheciam



-Investigação da PF mentiu!



ASSISTA:https://t.co/JLiFk46C7O — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) September 13, 2021

As "coincidências" que ninguém explica...



1⃣ Com centenas de clubes de tiro pelo Brasil, por que Adélio Bispo, que morava em Montes Claros, viajou 1.600 Km para ir treinar tiro EXATAMENTE no mesmo lugar onde Carlos Bolsonaro estava?



(Cont.) pic.twitter.com/xoPvHobVGT — Deputado Alencar (@AlencarBraga13) September 6, 2021

Saiba mais sobre o documentário:

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores, demonstrou todos os furos do episódio usado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.