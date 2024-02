Internautas detonam a Folha de S. Paulo por editorial em defesa de Bolsonaro: 'quando era o Lula...'

Apoie o 247

247 - Internautas massacraram a Folha de S. Paulo após o jornal sair em defesa de Jair Bolsonaro em um editorial recente, declarando que o ex-ocupante do Palácio do Planalto não teria cometido os crimes de golpe de Estado e de abolição do Estado de Direito.

"Seria precipitado e impróprio, nesta fase dos desdobramentos, concluir que o ex-presidente e os outros investigados incidiram nesses delitos", diz o editorial tratando da investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro por conta da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

Internautas não perdoaram a opinião do jornal paulistano. Segundo eles, a publicação não usou os mesmos parâmetros ao tratar da condenação política do presidente Lula. Confira abaixo algumas reações postadas na rede social X (antigo Twitter):

@joserabelo5: 2 pesos e 2 medidas. Editorial da @folha pondera os fatos q recaem sobre Bolsonaro ao defender "Que se faça Justiça, não vingança". No dia 07/04/18, quando @LulaOficial foi preso, jornal não ponderou. O editorial exigia: "Cumpra-se a Lei"

@jurujubee: A Folha fez um editorial violento a favor de bolsonaro. A Folha odeia a democracia. E isso não é novidade

@manuxyzw: Editorial da Folha. Bolsonaro e seu séquito "abusaram da irresponsabilidade". Me impressiona o malabarismo textual para defender os golpistas. Abusar da irresponsabilidade é transar sem camisinha ou faltar o trabalho porque tá de ressaca

