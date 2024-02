Internautas detonam Mourão e "Paquita da Ditadura" bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas detonaram o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) por ter estimulado reação de militares no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um esquema de tentativa de golpe defendido principalmente por aliados de Jair Bolsonaro (PL), de quem o parlamentar foi vice.

Na rede social X, antigo Twitter, a expressão "Paquita da Ditadura" foi usada com o objetivo de ironizar o senador. O assunto chegou à seção Assuntos do Momento. Perfis nas redes sociais também cobraram a prisão do parlamentar.



O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) disse que pedirá ao Congresso a cassação do mandato de Mourão. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou a gravidade do posicionamento do senador sobre as investigações da PF.

Vocês estão querendo provocar o Mourão, né? Ele odeia que chamem de PAQUITA DA DITADURA. pic.twitter.com/E2z88wYkpe
February 8, 2024

Chega comentando:

PAQUITA DA DITADURA NA CADEIA pic.twitter.com/6zZZSzDz44
February 8, 2024

Não chamem o Senador Hamilton Mourão (vulgo @GeneralMourao) de PAQUITA DA DITADURA.



Entenderam? PAQUITA DA DITADURA não pode!!! pic.twitter.com/DVnqJ3oJyL continua após o anúncio February 8, 2024

