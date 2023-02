Internautas elogiam iniciativa de Flávio Dino: 'o Brasil vai virar a chave se descobrir os mandantes do assassinato de Marielle'

Apoie o 247

247 - Internautas elogiaram a iniciativa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que determinou a retomada das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL).

Um perfil no Twitter disse que "o Brasil só vai virar a chave de vez quando forem revelados os mandantes do assassinato de Marielle Franco".

"A verdade virá à tona", afirmou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A ex-parlamentar foi assassinada em março de 2018 pelo crime organizado. Os atiradores efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio e, antes do crime, havia perseguido o carro onde ela estava por cerca de três, quatro quilômetros.

Dois ex-policiais foram presos. Um deles é Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro (PL), no município do Rio. O outro detido foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

