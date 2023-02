Internautas elogiam retomada dos direitos sociais e "Faz o L" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Usuários do Twitter citaram o programa Minha Casa, Minha Vida e o aumento no valor do Auxílio Gás edit

247 - Internautas elogiaram a iniciativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de retomar as obras do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Usuários também aprovaram o Auxílio Gás no valor de R$ 112.

De acordo com o deputado federal Nilton Tatto (PT-SP), o programa de construção de casas populares "foi negligenciado e interrompido no governo anterior". "As obras paralisadas serão retomadas", disse um internauta.

"Governo Bolsonaro havia parado as entregas sem justificativa", disse.

Outro usuário fez elogios ao Auxílio Gás. O valor aprovado por Bolsonaro era de R$ 56 reais, mas após a aprovação da PEC do Governo Lula, o valor pago será de R$: 112 reais".

Minha Casa, Minha Vida está de volta!@LulaOficial está relançado hoje na Bahia o programa de construção de casas populares que foi negligenciado e interrompido no governo anterior. As obras paralisadas serão retomadas pic.twitter.com/pkieyrPkmP — Nilto Tatto 🍀 na reconstrução do Brasil 🇧🇷 (@NiltoTatto) February 14, 2023





Lula acabou de entregar 2.745 unidades na Bahia para pessoas CARENTES.



Lula acabou de entregar 2.745 unidades na Bahia para pessoas CARENTES.



Governo Bolsonaro havia PARADO as entregas sem justificativa. pic.twitter.com/YXkdBdStP8 — TeComuniquei ✊🏼 (@te_comuniquei) February 14, 2023

Começou hoje o pagamento do Auxílio Gás. O valor aprovado por Bolsonaro era de R$ 56 reais, mas após a aprovação da PEC do Governo Lula, o valor pago será de R$: 112 reais. Faz o L pic.twitter.com/uFEgC0EjFc — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 14, 2023

