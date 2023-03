Internautas ficam indignados com Allan dos Santos, que segue foragido

O blogueiro, que está na Flórida, é investigado no inquérito das milícias digitais. Allan está impedido por decisão da Corte de ter contas nas redes sociais edit

247 - Internautas voltaram a criticar o fato de o blogueiro Allan dos Santos continuar foragido. O governo dos Estados Unidos enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro para enviar documentos que faltam para uma decisão sobre o bolsonarista.

O blogueiro, que está na Flórida, é investigado no inquérito das milícias digitais. Allan está impedido por decisão da Corte de ter contas nas redes sociais.

Em outubro de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão de Allan dos Santos. Pessoas que trabalham no Ministério da Justiça estariam fazendo articulações para a inclusão do blogueiro na lista da difusão vermelha da Interpol (polícia internacional).

Esta turma precisam aprender a respeitar o Estado Brasileiro..Um deputado que tira fotos com foragido da justiça é cúmplice de crime e fuga de Allan dos Santos..@alexandre @FlavioDino @policiafederal será que está tão difícil assim?Se tiver difícil fala pra mim que eu mesmo busco pic.twitter.com/HnAjX8zpUK — J.RENATO BRASIL (@51zilda) March 6, 2023

Washington - CPAC: Allan dos Santos entrevista jornalistas brasileiros e pergunta sobre a censura, a única resposta que ele tem é o silêncio, o desdém e a soberba. Que cena triste, esses jornalistas deveriam se envergonhar.

Esse é o retrato revelador dos “informantes”… https://t.co/iqqaoZ1PtW pic.twitter.com/IW7owAQKvB March 4, 2023

Em vez de diamante contrabandeado para a Micheque, o que precisa vir logo do exterior é o foragido Allan dos Santos March 6, 2023

Após EUA pedir ao governo Brasileiro últimos documentos para extraditá-lo, Allan dos Santos teria dito a Micheque, a casa tá caindo pra nós, eu vou me MATAR antes de ser PRESO, sugiro que façam o mesmo, Micheque balbuciou, eu não, Bolsonaro começou isso, esse traste que se MATE👇 pic.twitter.com/XdbhHbQdNl — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) March 7, 2023

