Internautas ironizam bolsonaristas que tiveram contas bloqueadas: pedem AI-5 e reclamam de censura?

"Grande dia", celebram no Twitter opositores a Bolsonaro, que apontam hipocrisia de aliados do governo por reclamarem de "censura" após decisão do STF que bloqueou contas por fake news edit

247 - Depois do bloqueio de contas de apoiadores de Jair Bolsonaro no Twitter, por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, internautas ironizam as reações dos bolsonaristas, que falam em "censura" por parte da Justiça.

Uma das atingidas, a ativista de extrema direita Sara Winter foi uma das que viu "censura" na decisão que tirou sua conta do ar . Mesmo não tendo sido alvo, a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) viu a determinação como uma "tentativa de calar a direita".

"Num dia, os bolsonaristas extremistas pedem intervenção militar e a volta do AI-5. No outro, reclamam de censura", diz mensagem postada na conta do PDT no Senado no Twitter. "Não é uma delícia ver a galera que pedia um AI-5 chorando e gritando CENSURA?", perguntou Eliseu Neto.

Mas não era vcs que estavam pedindo a volta do AI-5?se decidam borilos. https://t.co/UVNckZPE86 — 𝖋𝖆𝖗𝖔𝖋𝖆🏴🇧🇷🌞 (@srasunfower) July 24, 2020

Os apoiadores do Bolsonaro que tiveram suas contas suspensas do Twitter (por determinação da justiça) tão reclamando de censura? Que contradição, gente. Até ontem pediam intervenção militar, AI-5! 🤷🏻‍♂️ — Leo (@leomottos) July 24, 2020

