Internautas ironizam e batem em Sergio Moro após decisão da ONU sobre Lula: 'procurado pela Interpol?'

247 - Internautas foram nesta quarta-feira (27) ao Twitter criticar Sergio Moro após o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) reconhecer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vítima da parcialidade do ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no primeiro semestre do ano passado.

"Juiz ladrão é procurado pela Interpol!!!??", ironizou outro perfil.

"Sérgio Moro é internacionalmente e oficialmente um juiz ladrão!! A verdade venceu!!!", disse o perfil Thiago Brasil na redes social.

>>> Maria do Rosário manda recado a Cantanhêde: 'sugiro entrevistar os advogados de Lula, que derrotaram Moro no Brasil e na ONU'

"Ganhou o título mundial de juiz-ladrão", postou Jeferson Miola.

Outro perfil escreveu: "roubou o Lula e roubou o Brasil somada a pena dele dele chegar a 3 milhões de anos!!!".

Um internauta postou: "o ex-juizeco e ex-ministro do bolsonazi, o marreco, foi reconhecido mundialmente como juiz ladrão".

>>> Mídia corporativa esconde vitória histórica de Lula na ONU

Veja as reações:

Juiz ladrão é procurado pela Interpol!!!?? — Isaac1318 🎋❤💘 (@Isaac13181) April 27, 2022





GRANDE DIA!! ONU condena Sérgio Moro e da vitória a Lula!



Sérgio Moro é internacionalmente e oficialmente um JUIZ LADRÃO!! A verdade venceu!!! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 27, 2022

Agora é oficial: @SF_Moro, o chefe da gangue de Curitiba, ganhou o título mundial de juiz-ladrãohttps://t.co/fqXyXL0MnN — jeferson miola (@jefmiola) April 27, 2022

Agora é oficial. A ONU reconhece que o ex juiz ladrão Sérgio Moro roubo as eleições, roubou o Lula e roubou o Brasil somada a pena dele dele chegar a 3 milhões de anos!!!#MoroLadrão — Isaac1318 🎋❤💘 (@Isaac13181) April 27, 2022

O ex-juizeco e ex-ministro do bolsonazi, o marreco, foi reconhecido mundialmente como juiz ladrão — Flávio M Terra ☭✰ (@flaviomterra) April 27, 2022

