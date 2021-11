Internautas ironizam "Siro" e "Sirominions" no Twitter após PDT apoiar a PEC que dá um cheque em branco a Bolsonaro

"Meu sentimento de nojo de Siro Somesssssssssssssssssss...e sirominions", postou uma internauta no Twitter após o PDT, de Ciro Gomes, votar pela PEC dos Precatórios, que dá a Jair Bolsonaro quase R$ 90 bilhões para serem gastos em ano eleitoral. Confira mais reações edit

247 - Internautas foram ao Twitter ironizar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) após a legenda pedetista votar nesta quinta-feira (4) pela aprovação da PEC dos Precatórios, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados. Precatórios são dívidas da União.

"Me senti aliviada. Suas sábias palavras definiram o meu sentimento de nojo de Siro Somesssssssssssssssssss...e sirominions", postou uma internauta.

Outra pessoa escreveu: "partido do Siro Gomez e Serjo Morto votaram a favor da pec do calote em precatório. Precatório é ordem de pagto judicial, tem milhões d pessoas aguardando receber precatório do INSS por exemplo. Enqto isso, Guedes paga títulos da dívida pública a empresários rigorosamente em dia".

De acordo com as regras atuais, números do governo indicaram um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022 - foram R$ 54,7 bilhões em 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro pode ter à disposição para gastar em ano eleitoral.

O ex-ministro suspendeu a sua candidatura presidencial até que o PDT reveja a sua posição.

Candidatura de Siro sobe no telhado. — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) November 4, 2021

Bom dia, e aí pessoa já se manifestou o partido do "siro"?

P=Partido

D=derrota

T=trabalhadores. — Lufigueiredo-13 (@Lufigueiredo_s) November 4, 2021

Siro pagando a reeleição do bostonaro, sabe quando o Siro vai ser presidente? Nunquinha! — 𝕃𝕖𝕚𝕒𝕆𝕣𝕘𝕒𝕟𝕒 🚩1️⃣3️⃣ (@LeiaOrganaPT) November 4, 2021

Até a bancada do PDT/CE( o feudo de Siro) foi quase toda com Bolsonaro. E ainda vem com essa conversa mole. Tenha vergonha na cara, caba! pic.twitter.com/3NV28IfBLe — Aleatoriedades do Mundo (@histoepolitica) November 4, 2021

Há algo por trás se movendo. Estranho essa suspensão do Siro. Aproveitar o momento, e sai para ser vice de alguém? Siro não tem ideologia alguma, vai conforme seus anseios políticos. — Johnny Mnemonic (@Engenheirando1) November 4, 2021

Siro, a virgem do puteiro chamado PDT (sob a luz difusa do abajur lilás...) — Regis Braga (@RegisBraga6) November 4, 2021

A ilusão de ótica do San Siro, em Milão. pic.twitter.com/X0Sx6hDGeZ — Sala12 (@OficialSala12) November 4, 2021

