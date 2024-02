Internautas massacram André Mendonça após o ministro, indicado por Bolsonaro para o STF, acusar o Brasil de apoiar terroristas

Um perfil em rede social mencionou os atos golpistas do 8 de janeiro para criticar o ministro do Supremo edit

247 - Internautas criticaram o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça por ter acusado o Brasil de apoiar terroristas. Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para o STF, o magistrado fez referência ao grupo islâmico Hamas e demonstrou posição contrária à iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o chefe de Estado condenar o genocídio contra palestinos cometido por forças de Israel na Faixa de Gaza.

Outra conta na rede social X sugeriu que o ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF, alivia nas penas para os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes e defenderam um golpe de Estado.

O juiz da Corte suspendeu uma sessão do julgamento dos atos golpistas, em outubro do ano passado. Em setembro, o magistrado disse não entender "como o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido".

"Israel matou mais de 20 mil crianças e mulheres. O que essa múmia paralítica mental está falando?", escreveu um perfil em recado ao ministro do STF.

Outro usuário postou: "André Mendonça, ministro terrivelmente evangélico do STF, disse que o Brasil não pode apoiar terroristas. O Brasil não apoia terroristas, mas ele apoia as pessoas que causaram terror e destruíram instituições em Brasília".

Um perfil recordou a fala do magistrado. "O ministro do STF André Mendonça assim disse: 'Acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente'. Quem disse isto a ele? Provavelmente o terrorista Netanyahu".

