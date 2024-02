Internautas massacram Bolsonaro por marcar manifestação com apoiadores. "Avenida Paulista" bomba nas redes sociais

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) por marcar um ato previsto para o dia 25 deste mês na cidade de São Paulo. No X, antigo Twitter, o termo "Av.Paulista", onde vai acontecer a manifestação, chegou à seção Assuntos do Momento.

De acordo com o jornalista Cesar Calejon, o ato "do bolsonarismo na Av. Paulista será a prova cabal de que Jair Bolsonaro nunca foi perseguido politicamente". "No auge da Lava Jato, Lula sequer podia levantar o braço para saudar os seus apoiadores. Bolsonaro, em meio às investigações da PF, está organizando atos".

Um perfil publicou: "Bozo sempre trama tudo, usa os patriotarios como marionetes abandona o barco e diz que não tem nada a ver. Bolsonaro preso".

Outra pessoa escreveu: "o cara e seus asseclas tentam dar um golpe no país e quer defender o Estado Democrático de Direito? Golpista quando o calo aperta defende até aquilo que não acredita. Bozo você tem que se defender na justiça, não na Av.Paulista. Bolsonaro preso".

