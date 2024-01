Internautas massacram Eduardo Bolsonaro após decisão do governo Tarcísio de Freitas

Apoie o 247

247 - As críticas a Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegaram à seção Assuntos do Momento nesta segunda-feira (15) na rede social X após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidir na semana passada que o deputado federal não precisaria pagar multa de R$ 100 mil pela falta de máscara durante a pandemia do coronavírus.

Internautas reagiram. "Mais que Cagada eleger esses dois em Paulistas. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo pediu a extinção das execuções fiscais contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O mais patético disso tudo é que, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nem de SP são, e foram eleitos. Vão sugar SP até o talo".

Outra pessoa escreveu: "a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pediu a extinção das execuções fiscais contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O mais patético gente é que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nem são de SP e foram eleitos. Vão sugar SP até o talo SP que lute".

Um internauta afirmou que o governador Tarcísio de Freitas "está dando enorme prejuízo ao Estado para favorecer seus comparsas golpistas".

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo pediu a extinção das execuções fiscais contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).



O mais patético gente é que Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nem são de SP e foram eleitos

Vão sugar SP até o talo

SP que lute pic.twitter.com/sWV6L8RMho — 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐟𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐆𝐚𝐭𝐚 (@CantiiSandra) January 11, 2024

Mas além de Perdoar R$ 1 MILHÃO das Multas Sanitárias do INELEGÍVEL, agora o Tarcísio Liberou R$ 113 MIL do Eduardo Bolsonaro?

Ele está dando ENORME PREJUÍZO ao Estado para FAVORECER SEUS COMPARSAS GOLPISTAS? pic.twitter.com/S0AlBsKEcq — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) January 12, 2024

