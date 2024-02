Internautas massacram Neymar e Daniel Alves. "Estupro" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Perfis nas redes sociais lembraram que o atacante da Seleção Brasileira ajudou o ex-lateral com as custas judiciais das acusações de estupro. Daniel Alves foi condenado à prisão edit

247 - Internautas criticaram o atacante Neymar por ter ajudado o ex-lateral Daniel Alves. A família do jogador repassou R$ 800 mil, aproximadamente, para o esportista acusado de estupro. O valor influenciou na redução da pena. Dani Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. De acordo com investigadores, o crime aconteceu em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022 e foi detido no dia 20 de janeiro de 2023.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) comentou sobre o assunto. "Que o Brasil e o mundo não esqueçam: Daniel Alves foi condenado por estupro na Espanha. O Ministério Público pedia 9 anos de prisão. A vítima pedia 12 anos. Com a ajuda de Neymar, um depósito de 150 mil euros foi feito, e a pena foi reduzida para 4 anos e meio".

Outro perfil escreveu: "a esquerda defende bandido, disse o Neymar, que pagou R$ 800 mil para diminuir a pena por estupro do Daniel Alves".

Outro perfil postou: "Neymar pagando oitocentos mil reais pra diminuir a pena do daniel alves acusado de estupro. isso mesmo que você leu: neymar pagou pra diminuir pena de estuprador".

