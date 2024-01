Internautas massacram o Estadão após editorial sobre as investigações do assassinato de Marielle Franco

Apoie o 247

247 - Perfis nas redes sociais massacraram o jornal O Estado de S.Paulo após a publicação do editorial "A instrumentalização da PF no caso Marielle". Na rede social X, antigo Twitter, as críticas ao Estadão chegaram à seção Assuntos do Momento.

"O Estadão atacou a PF após a corporação avisar que está perto de anunciar os mandantes pelo assassinato da Marielle Franco", afirmou um internauta. "Como se já soubesse o mandante e quisesse defendê-lo, o jornal afirmou que a operação tem fins políticos. Muito estranho, parece até que está iniciando a defesa de algum grupo político. Quem será que o jornal anda defendendo nos últimos tempos?".

continua após o anúncio

Outro perfil citou Jair Bolsonaro (PL) e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). "Será que teremos Bolsonaro, Serjo Moro e os mandantes do assassinato de Marielle Franco presos até o final de 2024? Aí viramos definitivamente uma página infeliz da nossa história".

"Vocês devem alguma coisa, ou sabem quem deve Estadão? Explica aí, o Brasil e o mundo querem saber", escreveu outra pessoa. "Em editorial, o Estadão manifestou preocupação de que a Polícia Federal revele os mandantes do assassinato de Marielle Franco".

continua após o anúncio

IMPORTANTE: o Estadão ATACOU A PF após a corporação avisar que está perto de anunciar os mandantes pelo assassinato da Marielle Franco. Como se já soubesse o mandante e quisesse defendê-lo, o jornal afirmou que a operação tem fins políticos. Muito estranho, parece até que o… pic.twitter.com/CKqvUhrY6c — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 15, 2024

continua após o anúncio

Será que teremos bolsonaro, Serjo Moro e os mandantes do assassinato de Marielle Franco presos até o final de 2024? Aí viramos definitivamente uma página infeliz da nossa história. — Ricardo Pereira (@ricardope) January 15, 2024

continua após o anúncio

Em editorial, o Estadão manifestou preocupação de que a Polícia Federal revele os mandantes do assassinato de Marielle Franco.



É mesmo, e porque a preocupação, vocês devem alguma coisa, ou sabem quem deve Estadão?

Explica aí, o Brasil e o mundo querem saber.



Podem investigar… pic.twitter.com/8A5493mOZr — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) January 15, 2024

