Internautas não dão trégua e "Bolsonaro com Brazão" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Perfis nas redes sociais lembraram a proximidade da família de Jair Bolsonaro com parentes do ex-deputado Domingos Brazão, acusado de envolvimento no assassinato de Marielle

247 - Internautas repercutiram a delação do ex-policial militar Ronnie Lessa, que apontou o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão como um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol), morta em 2018. Ex-deputado estadual pelo MDB, o integrante do TCE-RJ negou envolvimento no crime.

Familiares de Brazão fizeram campanha para a extrema-direita na eleição presidencial de 2022. Na época, o deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, apoiou Jair Bolsonaro no pleito contra o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ativista de direitos humanos, Marielle foi morta por integrantes do crime organizado em março de 2018, quando o carro onde ela estava foi perseguido por cerca de três a quatro quilômetros e assassinato foi cometido em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio.

A Polícia Federal informou que ainda não homologou a delação do ex-PM. A corporação confirmou somente a colaboração premiada de outro ex-policial, Élcio Queiroz, que admitiu ter dirigido o carro de onde partiram os tiros contra a ex-vereadora. De acordo com o delator, Ronnie Lessa foi o autor dos disparos. Os dois estão presos.

Estressado, Jair Bolsonaro disse que iria depor no Caso Marielle Franco e contar tudo que sabe ao delegado de Polícia.



O que ele sabia...



- Chupetinha, Nikole, Carluxo, Adélio, Flávio Bolsonaro, Brazão com Bolsonaro pic.twitter.com/C5aLqLjj4o — André Limart  (@andrelimart) January 24, 2024

Jair Bolsonaro voltou ao estado depressivo e chora porque descobriu que saber de um crime e não avisar as autoridades também é um crime. Mais um.



O que Bolsonaro sabia sobre a morte de Marielle Franco...



Vai ter que se explicar para Polícia Federal



Brazão com Bolsonaro pic.twitter.com/CcIQxDf0Bg — André Limart  (@andrelimart) January 24, 2024

Não existe só 1 mandante do Assassinato de Marielle.A milicia tem vários chefes e BRAZÃO não é o maior deles.Ele pode ter sido a ponte entre o Assassino Ronnie e os chefões.Quem hoje tem mais poder q Jair Bolsonaro dentro das milicias?

BRAZÃO COM BOLSONARO é parceria antiga! pic.twitter.com/EfN3f30Uhl — Cesar . #FreeAssange (@CesarSandri3) January 24, 2024

