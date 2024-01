Internautas não dão trégua e "Micheque" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas cobraram de investigadores mais apurações em relação a um suposto envolvimento de Michelle Bolsonaro em um esquema de espionagem feita ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Na rede social X, a palavra "Micheque" ficou entre os assuntos mais comentados nas redes. O apelido tornou-se conhecido por causa dos cheques depositados na conta dela, entre 2011 a 2016, conforme extratos bancários de Fabrício Queiroz, laranja da família Bolsonaro. A ex-primeira-dama foi citada pelos internautas por causa da menção ao nome dela em outras investigações, como foi o caso das joias.

Nas apurações que envolvem a Abin, investigadores apreenderam aparelhos de um ex-assessor de Alexandre Ramagem (PL), que foi diretor-geral da PF no governo de Jair Bolsonaro (PL). Segundo a corporação, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

