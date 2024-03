Internautas não perdoam e "Bolsonaro armou criminosos" bomba nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) após a informação de que, no governo dele, o Exército liberou armas para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), mas que, na prática, também foram destinadas a indivíduos condenados por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e homicídio.

Na rede social X, a expressão "Bolsonaro armou criminosos" foi parar na seção Assuntos do Momento. "Santificado! Bolsonaro deve ser reconhecido como padroeiro dos criminosos", ironizou um perfil.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) comentou sobre a iniciativa do Exército. "O Tribunal de Contas da União mostrou que o Exército concedeu registros de CACs a 5.235 pessoas condenadas por: - homicídio - ⁠tráfico de drogas - ⁠lesão corporal".

O senador Humberto Costa (PT-PE) repudiou o aumento na distribuição de armas. "Na gestão bolsonarista, o Exército emitiu licenças de CACs para condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio, pessoas com mandados de prisão em aberto e 'laranjas' do crime organizado".

SANTIFICADO! Bolsonaro deve ser reconhecido como padroeiro dos criminosos, já que facilitou acesso a armas para eles. 🤡



BOLSONARO ARMOU CRIMINOSOS pic.twitter.com/Q02z7BNBh3 — Henrique Lopes (@henriquelopessp) March 4, 2024





🚨URGENTE!



O Tribunal de Contas da União mostrou que o Exército concedeu registros de CACs a 5.235 pessoas condenadas por:



- homicídio

- ⁠tráfico de drogas

- ⁠lesão corporal



BOLSONARO ARMOU CRIMINOSOS pic.twitter.com/t1z8FAudFV — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) March 4, 2024

Na gestão bolsonarista, o Exército emitiu licenças de CACs para condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio, pessoas com mandados de prisão em aberto e “laranjas” do crime organizado.



Tá comprovado: BOLSONARO ARMOU CRIMINOSOS. pic.twitter.com/YBidcG6pTS — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 4, 2024

Governo Bolsonaro liberou armas para 5 mil CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS



BOLSONARO ARMOU CRIMINOSOS

BOLSONARO ARMOU CRIMINOSOS



Essa é a verdade. Quem diz isso? O TCU, com dados das próprias Forças Armadas. pic.twitter.com/c2B6qlqPPX — abocadelobo 🇧🇷 (@abocadelobo) March 4, 2024

