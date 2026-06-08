Internautas não perdoam e ‘Flávio Bolsonaro ditador’ fica entre os assuntos mais comentados nas redes
Usuários denunciaram censura a uma pesquisa que seria divulgada pela AtlasIntel
247 - A expressão “Flávio Bolsonaro ditador” ficou entre os assuntos mais comentados da rede social X nesta segunda-feira (8), após críticas de internautas à decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa AtlasIntel
O levantamento indicava queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e a suspensão provocou forte reação nas redes. Usuários associaram o episódio a uma tentativa de conter a repercussão negativa dos números divulgados pela AtlasIntel.
A mobilização digital ganhou força ao longo do dia e colocou a expressão crítica entre os temas de maior destaque da plataforma. As mensagens miraram tanto Flávio Bolsonaro quanto a decisão judicial que barrou a pesquisa.
Segundo um perfil citado no X, “após a decisão de Nunes Marques envolvendo a pesquisa Atlas, o que era para ser uma vitória virou dor de cabeça. A repercussão negativa nas redes teria acendido o sinal de alerta na campanha de TARIFLÁVIO, Flávio Bolsonaro (PL)”.
A mesma publicação afirmou que a equipe do pré-candidato acompanha os efeitos políticos do caso. “Nos bastidores, o clima seria de preocupação com os desdobramentos do caso. O episódio vem sendo amplamente comentado e monitorado pela equipe do candidato”, acrescentou.
Outro usuário compartilhou a pesquisa e associou a suspensão à atuação do senador e do ministro. “Essa é a pesquisa da Atlas que TARIFLÁVIO e Nunes Marques censuraram!”, escreveu.
As críticas também incluíram cobranças por responsabilização política e institucional. “A justiça tem que ser feita. Basta de fisiologismo”, publicou mais um perfil na rede social X.