Internautas não perdoam e ‘Flávio Bolsonaro ditador’ fica entre os assuntos mais comentados nas redes

247 - A expressão “Flávio Bolsonaro ditador” ficou entre os assuntos mais comentados da rede social X nesta segunda-feira (8), após críticas de internautas à decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Nunes Marques, que suspendeu uma pesquisa AtlasIntel

O levantamento indicava queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, e a suspensão provocou forte reação nas redes. Usuários associaram o episódio a uma tentativa de conter a repercussão negativa dos números divulgados pela AtlasIntel.

A mobilização digital ganhou força ao longo do dia e colocou a expressão crítica entre os temas de maior destaque da plataforma. As mensagens miraram tanto Flávio Bolsonaro quanto a decisão judicial que barrou a pesquisa.

Segundo um perfil citado no X, “após a decisão de Nunes Marques envolvendo a pesquisa Atlas, o que era para ser uma vitória virou dor de cabeça. A repercussão negativa nas redes teria acendido o sinal de alerta na campanha de TARIFLÁVIO, Flávio Bolsonaro (PL)”.

A mesma publicação afirmou que a equipe do pré-candidato acompanha os efeitos políticos do caso. “Nos bastidores, o clima seria de preocupação com os desdobramentos do caso. O episódio vem sendo amplamente comentado e monitorado pela equipe do candidato”, acrescentou.

Outro usuário compartilhou a pesquisa e associou a suspensão à atuação do senador e do ministro. “Essa é a pesquisa da Atlas que TARIFLÁVIO e Nunes Marques censuraram!”, escreveu.

As críticas também incluíram cobranças por responsabilização política e institucional. “A justiça tem que ser feita. Basta de fisiologismo”, publicou mais um perfil na rede social X.

🚨 URGENTE 🚨



Pânico na campanha! 👀



Após a decisão de Nunes Marques envolvendo a pesquisa Atlas, o que era para ser uma vitória virou dor de cabeça.



A repercussão negativa nas redes teria acendido o sinal de alerta na campanha de TARIFLÁVIO, Flávio Bolsonaro (PL).



Nos… pic.twitter.com/ELYK35iveU — Paulo de Carvalho (@Paulocarvalho80) June 8, 2026

ATENÇÃO! Essa é a pesquisa da Atlas que TARIFLÁVIO e Nunes Marques censuraram!



NÃO COMPARTILHEM, TÁ?



FLÁVIO BOLSONARO DITADOR

PESQUISA ATLAS CENSURADA pic.twitter.com/tgywioDDGU — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 8, 2026

O ex-presidente se gabava de ter '10% dele' no STF. O triste é ver que os ministros que ele indicou levaram a frase ao pé da letra e esqueceram a Constituição. Lamentável!

FLÁVIO BOLSONARO DITADOR pic.twitter.com/aGNU8kw7GU June 8, 2026

Chega!

A justiça tem que ser feita.

Basta de fisiologismo.

FLÁVIO BOLSONARO DITADOR

PESQUISA ATLAS CENSURADA https://t.co/MFuHQks5z4 — !DE!NHA⭐🚩 (@ideinha2) June 8, 2026