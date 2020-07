Internautas pedem #HaiaParaBolsonaro por genocídio em ações da pandemia

A hashtag #HaiaParaBolsonaro chegou ao Trending Topics do Twitter em apoio as denúncias apresentadas no Tribunal Penal Internacional de Haia contra Jair Bolsonaro pela sua condução da crise do coronavírus. As revelações de que a segunda ex-mulher de Bolsonaro comprou 14 imóveis também impulsionaram a tag edit

247 - Com três denúncias no Tribunal Penal Internacional de Haia contra Jair Bolsonaro pela sua condução da crise do coronavírus no Brasil, a hashtag #HaiaParaBolsonaro chegou ao Trending Topics do Twitter nesta sexta-feira (17).

Com um discurso contra o isolamento e até o uso de máscaras, Bolsonaro continua a insistir na tese de que a cloroquina é o remédio para a cura do novo coronavírus, apesar de toda a comunidade científica afirmar que não há comprovação da eficácia.

O país registra mais de 76 mil óbitos pela doença e ultrapassou 2 milhões de infectados.

Além da pandemia, as revelações de que a segunda ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, conquistou uma significativa evolução patrimonial enquanto esteve casada com o político também impulsionaram a hashtag.

Ela comprou, com Bolsonaro, 14 apartamentos, casas e terrenos, de acordo com levantamento da revista Época feito com base em quase 40 escrituras de compra e venda e 20 registros em cartórios no Rio de Janeiro e em Brasília.

"Ex-mulher de Bolsonaro, que entrou no casamento sem dinheiro, comprou 14 imóveis durante o casamento - parte deles com dinheiro vivo."



E aí, vc que votou no bozo para acabar com a corrupção, já está se sentindo otário ou falta mais alguma coisa?#HaiaParaBolsonaro July 17, 2020

Bozolino não recomenda mais a cloroquina, vai dar pane no cérebro do Gado.🤖🐮, resumindo tudo não passou de uma propaganda barata e enganosa #HaiaParaBolsonaro pic.twitter.com/oD2xHQNeFX — Ana Julia Antifas🚩🚩🚩🚩 (@anajuliaantifas) July 17, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.