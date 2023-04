Internautas pressionam Bolsonaro e deixam "inelegível" entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas repercutiram a pesquisa Datafolha, que apontou a maioria dos entrevistados como pessoas favoráveis à inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).

Usuários do Twitter deixaram a palavra "inelegível" no trending topic (tópico em tendência) da rede social.

No Brasil, Bolsonaro vai depor nesta quarta-feira (5) sobre as joias recebidas pelo governo da Arábia Saudita em 2021. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Dane-se Malacheia quero dizer Malafaia



Apito de cachorro p evangélico sem Cristo, fazer manifestação em prol de ladrão, p não virar outro fiasco como a volta do vagabundo



Corrupto, ladrão, sempre foi inelegível. Meu voto jamais terá



Eu quero este contrabandista na cadeia pic.twitter.com/qHUoWrlFlu April 4, 2023

Sem anistia pra golpista! A maioria da população brasileira concorda que Bolsonaro fique inelegível por atacar o nosso sistema eleitoral com mentiras. A punição eleitoral precisa ser o primeiro passo. O lugar do genocida é na cadeia! #BolsonaroNaCadeia pic.twitter.com/WLNMTvuhM2 — Fábio Felix (@fabiofelixdf) April 4, 2023

Pesquisa #Datafolha revela que 51% da população quer Bolsonaro inelegível por 8 anos. O levantamento também apontou que a reprovação a Bolsonaro atingiu um recorde histórico, com 65% dos entrevistados avaliando a gestão como ruim ou péssima. Bolsonaro nunca mais! — Luiza Erundina (@luizaerundina) April 4, 2023

BOLSONARO INELEGÍVEL

EU APOIO pic.twitter.com/8L1zW5eU7i — Gabriel Gatti #Lula13🚩🇮🇹 🇧🇷 (@Gattiaosta1) April 4, 2023

DATAFOLHA: Maioria dos brasileiros defende que Bolsonaro fique inelegível e não possa disputar eleições por conta dos crimes que cometeu. O Brasil quer justiça. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 4, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.