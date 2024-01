Internautas prestam solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes

Circulam nas redes sociais imagens com um boneco em alusão ao magistrado do Supremo sendo enforcado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas publicaram mensagens de solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que afirmou ter recebido ameaças de enforcamento. Perfis das redes sociais também cobraram identificação e punição contra as pessoas que ameaçaram o juiz da Corte.

Um internauta escreveu: "de acordo com o @lindberghfarias essa imagem é recente, mas mesmo se não fosse, estão identificados os terroristas que querem enforcar o ministro Alexandre de Moraes!! Tem placa e o nome da Fazenda na foto, vai ser fácil achar os bandidos!!".

continua após o anúncio

Outra pessoa fez a seguinte postagem: "acabamos de encontrar a foto que mostra a placa do caminhão e o nome da fazenda do Bolsonarista que queria enforcar o ministro Alexandre de Moraes!!!".

URGENTE! Marquem @RicardoCappelli aqui!!



De acordo com o @lindberghfarias essa imagem é recente, mas mesmo se não fosse, estão identificados os TERRORISTAS que querem enforcar o ministro Alexandre de Moraes!!



TEM PLACA E O NOME DA FAZENDA na foto, vai ser fácil achar os… pic.twitter.com/hfhyxyJiOr continua após o anúncio January 5, 2024

COMPARTILHEM AO MÁXIMO



Acabamos de encontrar a foto que mostra a placa do caminhão e o nome da fazenda do Bolsonarista que queria ENFORCAR o ministro Alexandre de Moraes!!!



AGORA É COM VOCÊ @alexandre !!! pic.twitter.com/2awpZaSJEV continua após o anúncio January 5, 2024

Mas Fazia Parte dos PLANOS DOS TERRORISTAS até ENFORCAR O MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES em Praça Pública.

NEM PENSAR EM ANISTIA PARA O INELEGÍVEL E SEUS COMPARSAS pic.twitter.com/Y8IoRWrjYP continua após o anúncio January 5, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: