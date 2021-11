Internautas protestam contra carestia e hashtag 'Bolsocaro' vira um dos temas mais comentados

Parlamentares da oposição participaram da campanha no Twitter denunciando como a política de preços da Petrobras eleva o preço da alimentação no País edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Internautas realizam nesta quinta-feira, 11, um tuitaço para denunciar a carestia causada pelo governo Jair Bolsonaro. Desta forma, a hashtag #Bolsocaro foi levada aos 10 principais assuntos do Twitter.

“O aumento do dólar encarece o combustível e aumenta o preço da sua comida. O responsável por essa tragédia se chama Jair Bolsonaro, que manteve o preço dos combustíveis vinculado à moeda americana”, comentou a deputada Alice Portugal (PCdoB).

O aumento do dólar encarece o combustível e aumenta o preço da sua comida. O responsável por essa tragédia se chama Jair Bolsonaro, que manteve o preço dos combustíveis vinculado à moeda americana. #Bolsocaro PUBLICIDADE November 11, 2021

“Participe agora do tuitaço! Vamos juntos desmascarar Bolsonaro e mostrar que o presidente é o culpado pela explosão do preço da comida”, escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSOL), compartilhando vídeo denunciando a inflação causada pelo governo Bolsonaro.

“Dólar alto é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como Paulo Guedes. Para a maioria do povo brasileiro, dólar alto significa fome”, destacou o parlamentar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recentemente apareceu no relatório do Pandora Papers, numa lista de nomes de pessoas com contas em paraísos fiscais.

Participe agora do tuitaço! Vamos juntos desmascarar Bolsonaro e mostrar que o presidente é o culpado pela explosão do preço da comida. Nos ajude a espalhar a verdade, compartilhe esse vídeo! #Bolsocaro pic.twitter.com/0ufMMEobfA PUBLICIDADE November 11, 2021

Dólar alto é bom para quem tem empresa em paraíso fiscal, como Paulo Guedes. Para a maioria do povo brasileiro, dólar alto significa fome.#bolsocaro — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 11, 2021

“Enquanto Bolsonaro e Guedes mantiverem o PPI, preço de paridade de importação, os combustíveis continuarão subindo. É questão de tempo para gasolina chegar nos R$ 10,00/litro”, denunciou o deputado Arlindo Chinaglia (PT).

PUBLICIDADE

⛽️ PETROBRAS | Novo aumento



Enquanto Bolsonaro e Guedes mantiverem o PPI, preço de paridade de importação, os combustíveis continuarão subindo.



É questão de tempo para gasolina chegar nos R$ 10,00/litro.#BolsoCaro #pauloguedes #tácaroculpadobolsonaro #bolsonaro pic.twitter.com/6v2e89A9vC — Arlindo Chinaglia (@achinaglia) November 10, 2021

“A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Jair Bolsonaro”, escreveu a deputada Sâmia Bomfim (PSOL).

A alta do dólar aumenta o preço do pão que a gente come no café da manhã, porque o valor do trigo está atrelado à moeda americana. Quando o dólar sobe, a sua comida fica mais cara. Sabe de quem é a culpa? Jair Bolsonaro! #Bolsocaro PUBLICIDADE November 11, 2021

Cesta básica supera R$ 700

O preço da cesta básica brasileira voltou a subir no mês de outubro, em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo o órgão, os valores já passam dos R$ 700.

Segundo o levantamento, a cesta mais cara foi encontrada em Florianópolis (R$ 700,69), seguida pelas de São Paulo (R$ 693,79), Porto Alegre (R$ 691,08) e Rio de Janeiro (R$ 673,85).

Até setembro, o preço ainda não tinha chegado a R$ 700 em nenhuma capital do país. A mais cara era a de São Paulo, com R$ 673,45.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: