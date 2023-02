Internautas reagem a Carla Zambelli: 'não adianta querer se dissociar do bolsonarismo'

De acordo com o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), a deputada do PL-SP "tenta se dissociar dos atos golpistas" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas criticaram a tentativa feita pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) de se "descolar" do bolsonarismo após a parlamentar criticar a postura de Jair Bolsonaro no sentido de questionar o resultado das eleições.

Segundo o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), "com medo das consequências, Carla Zambelli tenta se dissociar dos atos golpistas de 8 de janeiro, tão responsável quanto quem invadiu é quem incitou o crime, quem encorajou o golpismo, não adianta agora dizer que não tem nada a ver com isso".

A deputada do PL também disse ter entrado em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para não ser presa. Era o contexto da investigação sobre o questionamento da confiança das urnas eletrônicas feito por Bolsonaro e por seus apoiadores.

Bolsonaro disse ter sido traído por Carla Zambelli. Moraes é um dos principais desafetos do ex-ocupante do Planalto.

Confira algumas reações na internet:

Com medo das consequências, Carla Zambelli tenta se dissociar dos atos golpistas de 8 de janeiro, tão responsável quanto quem invadiu é quem incitou o crime, quem encorajou o golpismo, não adianta agora dizer que não tem nada a ver com isso. February 24, 2023

Não dá pra levar a sério o que dizem a Carla Zambelli e a extrema-direita. pic.twitter.com/wj8zx9OiKs February 24, 2023

Carla Zambelli correi sem arma atrás de jornalista. É chegada a hora de enfiar a viola no saco. Você está cercada por todos os lados, apesar de deputada mais mais votada de SP. Ninguém te ama, ninguém te quer. Quem manda ter boca grande e ter mais voto que 03? A PF chega já. — Palmério Dória (@palmeriodoria) February 24, 2023

Bolsonaro diz que não não leu e nem vai ler a entrevista que a pistoleira Bolsonarista Carla Zambelli deu a folha de São Paulo, em que detonou o Bolsonaro. CARLA ZAMBELLI NA CADEIA! BOLSONARO NA CADEIA pic.twitter.com/zX3rzJ17qy — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) February 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.