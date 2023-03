Internautas reagem a Tsai Ing-wen nos EUA

A China alertou repetidamente as autoridades dos EUA para não se encontrarem com Tsai, que esteve em Nova York edit

247 - A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, chegou a Nova York na quarta-feira a caminho da América Central e, no caminho de volta a Taipei, na próxima semana, fará uma parada em Los Angeles, onde deve se encontrar com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, uma interação que a China alertou que pode levar a uma "confrontação séria" nas relações EUA-China.

Uma reunião com McCarthy seria a primeira entre um líder taiwanês e um presidente da Câmara dos EUA em solo estadunidense. Como presidente da Câmara, McCarthy é o terceiro na hierarquia de sucessão de liderança dos EUA. A China alertou repetidamente as autoridades dos EUA para não se encontrarem com Tsai, vendo isso como uma demonstração de apoio ao separatismo.

Confira a reação de internautas à visita da líder aos EUA:

Rádio Internacional da China - Nesta semana, a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen vai visitar dois países centro-americanos, Guatemala e Belize, mas seu verdadeiro objetivo é realizar uma parada nos Estados Unidos para adular Washington.

Este é um truque antigo das autoridades de Taiwan, porque políticos da ilha não podem realizar uma visita oficial aos EUA e só podem utilizar o pretexto de “trânsito”.

No entanto, muitos internautas de Taiwan já estão insatisfeitos com as condutas do governo Tsai Ing-wen. No famoso BBS da ilha, ppt.cc, os comentários são muito irônicos.

Primeiro, nos últimos anos, vários países romperam o chamado relacionamento diplomático com Taiwan e estabeleceram relações diplomáticas com a República Popular da China. Restam agora, na América Central, apenas dois países que ainda mantêm diplomacia com Taiwan. Quanto mais frequentes são as visitas de Tsai Ing-wen ao exterior, mais países cortam relações diplomáticas com Taiwan.

Segundo, a chamada diplomacia de dinheiro de Taiwan quase não funciona, porque os países concernentes, especialmente os EUA, só querem roubar dinheiro da ilha, e quase nunca cumprem as promessas. Por exemplo, ao discutir o orçamento da defesa do ano financeiro de 2023, o Congresso norte-americano disse que vai oferecer anualmente de graça ajuda militar no máximo de US$ 2 bilhões para Taiwan até 2027. No entanto, quando a Lei de Autorização de Defesa Nacional foi aprovada, o termo mudou. Agora os EUA vai dar um empréstimo de US$ 2 bilhões para Taiwan e a ilha precisa pagar dentro de 12 anos. “Nós ficamos com 2 bilhões de dólares de dívidas sem motivos”, criticaram internautas taiwaneses.

Terceiro, a maior insatisfação das pessoas de Taiwan é o caso da TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). A empresa é a líder mundial e a maior produtora de chips, placas e semicondutores. Mas foi forçadamente construir uma fábrica no estado do Arizona e seus equipamentos e funcionários estão se mudando para os EUA. A mudança poderá diminuir 40% das receitas da TSMC na programação de alto nível.

Para EUA, as autoridades de Taiwan são apenas um caixa eletrônico. Quando não tiver mais dinheiro, será apenas uma sucata.

