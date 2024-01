Internautas repercutem a possível chapa Marta-Boulos: 'vai ser histórico se vencer a eleição em SP'

Apoie o 247

247 - Internautas repercutiram a possível chapa entre o pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (Psol-SP) e a ex-prefeitura Marta Suplicy (sem partido), que aceitou ser vice na chapa encabeçada pelo deputado federal. O acordo não chegou a ser oficializado, a ex-integrante do PT já deixou o cargo que ocupava como secretária de Relações Internacionais da prefeitura da capital paulista.

De acordo com um perfil na rede social X, a eventual união entre Boulos e Marta "é uma chapa pra ganhar". "A garra, compromisso e o carisma de Boulos, junto com a experiência e o legado de Marta (os CEUs - Centros Educacionais Unificados - foram muito importantes pra educação e pro lazer das periferias de São Paulo). Caso vençam, e eu espero que sim, será histórico".

Outra internauta citou outra pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), para justificar o apoio à dupla Marta-Boulos. "Agora voto com tranquilidade na chapa. Marta tem mais empatia das periferias de SP que Tabata, gente. Marta não é um produto inventado. Zona sul de sp ama Marta, eu cresci vendo essa mulher fazendo CEU e sendo ovacionada em Parelheiros".

Um perfil escreveu que "Boulos/Marta é uma chapa forte para disputar a prefeitura". "O legado dela ainda é lembrado. Na área de transporte, realizou uma verdadeira revolução. Os CEUs resistem em certas regiões como único ponto de lazer até hoje. Porém, foi golpista. Até o Supla registrou isso em música".

