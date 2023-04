Internautas repercutem alta dos juros e cobram a renúncia de Roberto Campos Neto

Apoie o 247

247 - Usuários das redes sociais cobram nesta terça-feira (25) a renúncia do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto,. Ele está no cargo desde 2019, no governo Jair Bolsonaro (PL), e vem sendo pressionado por políticos e pela sociedade a baixar a taxa de juros (Selic), em 13,75% atualmente.

Um internauta disse que "esse bolsominion golpista não atingiu a meta da inflação e está trabalhando para f*** o país a mando do ladrão de jóias. Renuncia cidadão...".

"Pede renuncia e se junta a Paulo Guedes", escreveu outra pessoa.

De acordo com um perfil no Twitter, "os Brasileiros conscientes querem a Renúncia de Campos Neto para que o País possa crescer!". "Chega de Bolsonarismo do Atraso!".

Os Brasileiros conscientes querem a Renúncia de Campos Neto para que o País possa crescer!

URGENTE: Cid Gomes (PDT-CE) dá uma aula de economia para Roberto Campos Neto em audiência no Senado.



Em um quadro apresentou os dados econômicos ao presidente do Banco Central. Foi constrangedor.



Já que não quer contribuir para a reconstrução do país, a renuncia de Roberto Campos Neto é urgente. pic.twitter.com/7h91EekiA0 — IzanildoSabino 🦉 Juntos pelo Brasil - Faz o L🚩 (@izanildo_sabino) April 25, 2023

