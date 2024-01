Internautas repercutem declarações de Zé Trovão sobre Bolsonaro: 'o sujo falando do mal lavado'

Apoie o 247

247 - Internautas destacaram como a declaração feita pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) mostrou a fragilidade política de Jair Bolsonaro (PL). Na rede social X, antigo Twitter, o tema chegou à seção Assuntos do Momento.

Um perfil escreveu: "deputado bolsonarista Zé Trovão disse que Bolsonaro é o 'maior mau exemplo'. O sujo falando do mal lavado. Todo político bolsonarista é um mal exemplo".



Outra pessoa reforçou que Zé Trovão teve o ex-mandatário como cabo eleitoral. "Urgente! 'O maior mal exemplo pra política é Bolsonaro', diz Zé Trovão, após usar Bolsonaro para se eleger deputado federal".

"Não resolve as coisas no grito, na guerra. Eu não sou o Bolsonaro, velho. Que é outro mau exemplo pra política. O maior mau exemplo pra política é o Bolsonaro. Entregou a Presidência da República pro Lula, porque quis desse jeito" - deputado Zé Trovão sobre Jair Bolsonaro ✨ pic.twitter.com/GuBbGSmNOu
January 30, 2024

RAPAZ! Se o bolsonarista raiz Zé Trovão diz isso, quem sou eu pra discordar dele, né? 🔥 pic.twitter.com/Q6LLdaiglG
January 30, 2024

Deputado bolsonarista Zé Trovão disse que Bolsonaro é o "maior mau exemplo". O sujo falando do mal lavado. Todo político bolsonarista é um mal exemplo.
January 30, 2024

URGENTE!!! "O MAIOR MAL EXEMPLO PRA POLÍTICA É BOLSONARO", diz Zé Trovão, após usar Bolsonaro para se eleger deputado federal. pic.twitter.com/YENdK3Apko
January 30, 2024







