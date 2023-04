Internautas repercutem denúncia da PGR e cobram a prisão de Moro

Apoie o 247

247 - O pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (17).

De acordo com o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), o Senado deveria colocar Moro no Conselho de Ética da Casa. "O ataque ao ministro do STF não condiz com atuação parlamentar", disse o parlamentar.

"O Moro que prove que Gilmar Mendes vende habeas corpus", escreveu um internauta em rede social.

A PGR denunciou Moro por calúnia após o parlamentar sugerir que o ministro do STF vende sentenças. Mendes foi crítico da Lava Jato quando a operação tinha processos em primeira instância julgados pelo atual senador, que era juiz.

Ah, mas a PGR pediu a prisão do Moro só porque ele disse que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. Amigo, quando o Moro era juiz ele mandou prender o Lula por visitar um triplex. O Lula provou que não tinha triplex. O Moro que prove que Gilmar Mendes vende habeas corpus. April 17, 2023

ATENÇÃO: PGR pede condenação de Moro à prisão por calúnia contra Gilmar Mendes sobre venda de habeas corpus. O Senado deveria colocá-lo no Conselho de Ética, o ataque ao ministro do STF não condiz com atuação parlamentar — Ivan Valente (@IvanValente) April 17, 2023

PGR pede que Moro seja condenado à prisão por insinuações sobre o ministro do STF, Gilmar Mendes. pic.twitter.com/7EKHEEufqT — Paulo Guedes do Lula (@deppauloguedes) April 17, 2023

Ele, até há pouco tempo se colocava como herói, foi desmascarado ficou conhecido como juiz ladrão. Agora, tem um pedido de condenação e prisão. Quem diria?

"PGR pede que Sergio Moro seja condenado à prisão por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus" https://t.co/Sv1k1tr0w5 pic.twitter.com/gzAF8cEbZD — Nilto Tatto 🍀 na reconstrução do Brasil 🇧🇷 (@NiltoTatto) April 17, 2023

Um revés atrás do outro nessa segundona pro ex-juiz da Lava Jato: PGR o denuncia por calúnia e pede sua prisão por dizer que o ministro Gilmar Mendes vende habeas corpus e Corregedoria do CNJ pede apuração de conduta de juiz que mandou prender Tacla Duran. A gente tinha que se… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 17, 2023

