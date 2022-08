Internautas repercutem operação da PF contra Luciano Hang: 'ataque à democracia é crime'

O perfil do MTST postou: "o Véio da Havan falou que vai sair do país se o Lula ganhar, mas não sei se tornozeleira passa pela alfândega do aeroporto". Confira mais reações edit

247 - Internautas foram nesta terça-feira (23) ao Twitter alertar para a gravidade do posicionamento do empresário Luciano Hang, conhecido como "Véio da Havan", após ele ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) por ter defendido um golpe de Estado se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição. "Ataque à democracia é crime!", escreveu o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

O perfil do MTST postou: "o véio da havan falou que vai sair do país se o lula ganhar, mas não sei se tornozeleira passa pela alfândega do aeroporto".

>>> Alvo da PF, Hang nega ter discutido apoio a golpe e ataca jornalista

Outra internauta destacou o prejuízo que um golpe teria para a população. Após o afastamento de Dilma Rousseff (PT) em 2016, inocentada pelo Ministério Público e por uma perícia do Senado, foram aprovados no País o congelamento de investimento público e a retirada de direitos sociais e trabalhistas. "Uma parcela gigante de brasileiros está tentando comprar comida. Eles não são clientes do véio da Havan ou do Madero", disse a usuária.

Outro perfil no Twitter escreveu: "podiam aproveitar que estão indo na casa do véio da Havan e levar o boleto de imposto que ele deve para ele pagar".

Um internauta questionou: "será que o Véio da Havan, Luciano Hang, sai do país ou vai para prisão?".

Grande dia! 👍 Polícia Federal fez batida na casa dos empresários golpistas, entre eles o Véio da Havan. Ataque à democracia é crime! — Boulos 5010 (@GuilhermeBoulos) August 23, 2022

Uma parcela gigante de brasileiros está tentando comprar comida. Eles não são clientes do véio da Havan ou do Madero. Eles estão tentando sobreviver. Isto faz sentido pra mim, pra você mas, será que nós estamos pensando fora da bolha das redes sociais ?

Podiam aproveitar que estão indo na casa do véio da Havan e levar o boleto de imposto que ele deve para ele pagar. — João Alves (@Eu_Joao_Alves) August 23, 2022

Após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar que a Polícia Federal faça buscas e apreensões em endereços de empresários golpistas, inclusive com bloqueio de contas e quebra dos sigilos bancários, será que o Véio da Havan, Luciano Hang, sai do país ou vai para prisão? — Ivo 1333 (@ivolopes13) August 23, 2022

