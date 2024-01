Internautas repercutem operação da PF e pedem a prisão de Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Internautas repercutiram a operação da Polícia Federal (PF) que apreendeu um celular do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), Investigadores apuram um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

Usuários também criticaram os familiares do ex-mandatário por terem fugido de barco antes da chegada dos policiais, em Angra dos Reis (RJ). Um perfil em rede social cobrou a prisão do parlamentar. "Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonao e Flávio Bolsonaro fugiram de barco quando a Polícia Federal chegou na casa que eles estavam hospedados em Angra dos Reis. Carluxo na cadeia".

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) ironizou o ex-mandatário. "Rapaz, o cara transportou cocaína em avião da FAB, é cheio de amigos milicianos, matou milhares na pandemia, agora, temos provas de que espionou ilegalmente um monte de gente. Pra completar, hoje, fugiu de barco da Polícia Federal. Esse ex-presidente tá mais pra um Pablo Escobar".

O ativista William De Lucca também fez ironias. "Talvez o Jair Bolsonaro tenha comido seis quilos de camarão preventivamente pra ir para o hospital entupido e fugir da polícia federal né?".

De acordo com as investigações, Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

Se o inelegível fugiu antes da chegada da Polícia Federal alguém avisou ele. Tem que achar os bolsonaristas infiltrados na PF.

