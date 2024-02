Internautas repercutem pedido feito pelos EUA: Netanyahu vai dizer que Biden é persona non grata?

Apoie o 247

247 - Internautas demonstraram apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e repercutiram a posição do governo americano, que emitiu um documento pedindo que os militares de Israel freiem o genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza. Em referência à mídia tradicional, perfis nas redes sociais também criticaram a "imprensa golpista tóxica brasileira".

Na rede social X, o termo "persona non grata" chegou à seção Assuntos do Momento. Após ser declarado persona non grata pelo governo de Israel, o presidente Lula recebeu o apoio de lideranças da esquerda e de internautas. O jornalista Breno Altman também anunciou o Manifesto Lula Tem Razão em apoio ao presidente da República.

"Estados Unidos propôs ao Conselho de Segurança da ONU 'cessar-fogo temporário em Gaza' para evitar massacre na cidade de Rafah. Netanyahu vai dizer que o Biden é persona non grata também?", escreveu um perfil em rede social.

"Hipocrisia!", postou uma pessoa em referência ao governo americano, que tem Joe Biden como presidente. "Após o discurso de Lula condenado o genocídio de Israel contra palestinos na faixa de Gaza, Estados Unidos vão propor ao Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo em Gaza. O que imprensa golpista vai dizer sobre isso, será que vai dizer que Lula tem razão?".

Outro usuário escreveu: "após a fala de Lula, EUA vão propor ao Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo em Gaza e fim da ofensiva genocida na cidade de Rafah!! Silêncio total nas redações da imprensa tóxica brasileira! Nenhum líder repudiou a fala do Lula e pelo menos 5 países emitiram notas duríssimas contra Netanyahu, 2 deles comparando a Hitler! Nunca foi tão claro: Lula tem razão".

