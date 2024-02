Internautas repercutem posse de Flávio Dino no Supremo: 'compromisso com a idoneidade e a democracia. Brasil só tem a ganhar'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas publicaram mensagens em comemoração à posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-ministro da Justiça foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu aprovação no Senado e herdará a vaga deixada por Rosa Weber.

"Parabéns ao mais novo ministro do STF @FlavioDino!", escreveu o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP). "Sua trajetória como juiz, parlamentar e ministro comprovam o seu compromisso com a idoneidade e a democracia. O Brasil só tem a ganhar".

continua após o anúncio

O secretário da Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, Inácio Arruda, também comentou sobre o tema. "Hoje o Ministro Flávio Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal (STF). Sua trajetória de comprometimento com a justiça e os direitos humanos o credencia para ocupar este cargo na mais alta corte do país".

⚖️ Parabéns ao mais novo ministro do STF @FlavioDino! Sua trajetória como juiz, parlamentar e ministro comprovam o seu compromisso com a idoneidade e a democracia. O Brasil só tem a ganhar. https://t.co/lDJI2rW8ep continua após o anúncio February 22, 2024

Hoje o Ministro Flávio Dino toma posse no Supremo Tribunal Federal (STF). Sua trajetória de comprometimento com a justiça e os direitos humanos o credencia para ocupar este cargo na mais alta corte do país.



Parabéns, @FlavioDino! Desejo a você todo o sucesso nesta nova jornada. pic.twitter.com/nRZMSfGqKO continua após o anúncio February 22, 2024





A posse de Flávio Dino como ministro do STF traz mau presságio para o ex-presidente Bolsonaro. Com o colegiado completo, o cenário fica mais propenso para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentar nova leva de denúncias ao tribunal (uol) pic.twitter.com/PvpX5kM5yX continua após o anúncio February 22, 2024





Posse do Ministro Flávio Dino no STF e depoimento do golpista mantido pra hoje na PF.



Grande dia 👍 continua após o anúncio February 22, 2024

Flávio Dino toma posse no STF pic.twitter.com/Xm5ysomjdL continua após o anúncio February 22, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: