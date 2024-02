Internautas repudiam ataques de Bolsonaro ao Supremo: 'o que falta para este delinquente ser preso?' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Internautas repudiaram os ataques de Jair Bolsonaro (PL) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às instituições brasileiras. "Inacreditável! O que falta para o delinquente inelegível ser preso?", questionou um perfil na rede social X, antigo Twitter.

O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) chamou Bolsonaro de "criminoso". "O inelegível Jair Bolsonaro deu entrevista a um youtuber da direita de Portugal e, entre muitas sandices, tentou ligar Lula ao 'narcoterrorismo', disse que o STF levou Lula de volta à presidência e que o Brasil tem um governo que persegue seu povo. Tem que ser preso!", afirmou.

Outro perfil escreveu: "o inelegível deu entrevista dizendo que o STF fez de tudo para eleger o Lula. Se o STF tem esse poder por que não elegeu o Haddad no lugar dele? Tudo não passa de discurso de ódio para continuar alimentando apoiadores alienados. Sem fakes o inelegível não existe".

Hoje em entrevista para um extremista português o bandido derrotado voltou a dizer que o STF deu a vitória para o Lula sem ser a vontade da grande maioria do povo brasileiro, atacou vacinas, máscaras, isolamento… https://t.co/RAZJSBE2Z4 February 4, 2024





CRIMINOSO! O inelegível Jair Bolsonaro deu entrevista a um youtuber da direita de Portugal e, entre muitas sandices, tentou ligar Lula ao "narcoterrorismo", disse que o STF levou Lula de volta à presidência e que o Brasil tem um governo que persegue seu povo. TEM QUE SER PRESO !! February 4, 2024

O inelegível deu entrevista dizendo que o STF fez de tudo para eleger o Lula. Se o STF tem esse poder por que não elegeu o Haddad no lugar dele? Tudo não passa de discurso de ódio para continuar alimentando Apoiadores alienados. Sem fakes o inelegível não existe. February 4, 2024

