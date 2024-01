Internautas repudiam ataques dos EUA e do Reino Unido contra o Iêmen

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas destacaram nesta quinta-feira (11) a gravidade dos ataques lançados por forças dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o Iêmen, na Península Arábica. "E vem ai mais uma crise cíclica do capitalismo", escreveu um perfil na rede social X. Outro usuário afirmou que os Estados Unidos estão "abrindo outra frente de combate". "Biden se mostrou um dos presidentes mais belicistas até agora", acrescentou em referência ao presidente norte-americano.

Os ataques aconteceram em um contexto de tensão no Oriente Médio por causa dos bombardeios israelenses principalmente na Faixa de Gaza, onde, segundo o Ministério da Saúde local, cerca de 23,4 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro. Uma internauta escreveu: "simplesmente assinaram a cumplicidade com os crimes de Israel ao atacar o Iêmen. Reino Unido e Estados Unidos também tem que ser denunciados!". >>> Iêmen lança barragem de mísseis após ataque dos EUA e Reino Unido

continua após o anúncio

Na Corte Internacional de Justiça (CIJ), autoridades da África do Sul apresentaram uma peça de acusação pelo crime de genocídio contra Israel, que tem Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Sediada na Holanda, a CIJ realiza as primeiras audiências públicas no Palácio da Paz em Haia de 11 a 12 de janeiro. Além de mortes e feridos, no documento foram apontadas a destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia.

E vem ai, mais uma crise cíclica do capitalismo. continua após o anúncio January 12, 2024

Estados Unidos abrindo outra frente de combate, Biden se mostrou um dos presidentes mais belicistas até agora. continua após o anúncio January 12, 2024

Simplesmente assinaram a cumplicidade com o crimes de Israel ao atacar o Iêmen. Reino Unido e Estados Unidos também tem que ser denunciados! continua após o anúncio January 12, 2024

Os crimes contra a humanidade sendo cometidos na cara do mundo inteiro. E pior, com gente defendendo o indefensável continua após o anúncio January 12, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: